Российский опер отвечал за наркоконтроль и попался на торговле запрещенными веществами

В Омске суд приговорил экс-полицейского к 11 годам за распространение наркотиков

В Омске суд приговорил бывшего оперуполномоченного управления наркоконтроля УМВД России по региону к 11 годам колонии строгого режима за торговлю запрещенными веществами. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчину также лишили звания «капитан полиции».

По версии следствия, в июле 2023 года осужденный похитил более килограмма мефедрона, который был изъят сотрудниками наркоконтроля. Позднее выяснилось, что бывший полицейский систематически оставлял себе часть обнаруженных наркотиков, чтобы потом их сбыть через подконтрольных ему наркоторговцев. Мужчину задержали в октябре 2023 года.

Ранее в Приморье экс-главу управления миграции УМВД России по Приморскому краю задержали по подозрению в организации незаконной миграции 41 гражданина Республики Узбекистан.

