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14:48, 28 июня 2024Силовые структуры

Российский юрист прокомментировал новость о розыске мужа Блиновской

Юрист: контракт Блиновского об участии в СВО не дает иммунитет от розыска МВД
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Начало событий в новости Уехавший на СВО муж Блиновской разыскивается по новому уголовному делу. В чем его подозревают?
Алексей Блиновский

Алексей Блиновский. Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Юрист Глеб Подъяблонский прокомментировал новость о розыске мужа «королевы марафонов» Елены Блиновской Алексея. Об этом сообщает «РЕН ТВ».

По его словам, Блиновского могут задержать даже при наличии у него контракта об участии в специальной военной операции (СВО). По возбужденным уголовным делам контракт иммунитета не дает.

Подъяблонский отметил, что если суд решит избрать человеку меру пресечения и поместить его, к примеру, в СИЗО, то наличие контракта такому фигуранту не поможет.

Ранее сообщалось, что Блиновского разыскивает МВД по новому уголовному делу.

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      Анна Габай
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