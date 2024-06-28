Российский юрист прокомментировал новость о розыске мужа Блиновской

Юрист: контракт Блиновского об участии в СВО не дает иммунитет от розыска МВД

Уехавший на СВО муж Блиновской разыскивается по новому уголовному делу. В чем его подозревают?

Начало событий в новости Уехавший на СВО муж Блиновской разыскивается по новому уголовному делу. В чем его подозревают?

Юрист Глеб Подъяблонский прокомментировал новость о розыске мужа «королевы марафонов» Елены Блиновской Алексея. Об этом сообщает «РЕН ТВ».

По его словам, Блиновского могут задержать даже при наличии у него контракта об участии в специальной военной операции (СВО). По возбужденным уголовным делам контракт иммунитета не дает.

Подъяблонский отметил, что если суд решит избрать человеку меру пресечения и поместить его, к примеру, в СИЗО, то наличие контракта такому фигуранту не поможет.

Ранее сообщалось, что Блиновского разыскивает МВД по новому уголовному делу.