Российский юрист прокомментировал новость о розыске мужа Блиновской

Юрист Глеб Подъяблонский прокомментировал новость о розыске мужа «королевы марафонов» Елены Блиновской Алексея. Об этом сообщает «РЕН ТВ».
По его словам, Блиновского могут задержать даже при наличии у него контракта об участии в специальной военной операции (СВО). По возбужденным уголовным делам контракт иммунитета не дает.
Подъяблонский отметил, что если суд решит избрать человеку меру пресечения и поместить его, к примеру, в СИЗО, то наличие контракта такому фигуранту не поможет.
Ранее сообщалось, что Блиновского разыскивает МВД по новому уголовному делу.