Уехавший на СВО муж Блиновской попал под новое уголовное дело. В чем его подозревают?

Блиновский объявлен в розыск по статье УК об уклонении от налогов

Уехавший в зону специальной военной операции (СВО) муж блогера и «королевы марафонов» Елены Блиновской Алексей попал под новое уголовное дело.

По данным Telegram-канала Shot, следствие ведется по статье 199 УК России («Уклонение от уплаты налогов, сборов в особо крупном размере»). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Алексея Блиновского объявили в розыск

В рамках уголовного дела о неуплате налогов Блиновский объявлен в розыск. Соответствующая информация появилась в базе МВД России. В строке основания для розыска указано, что его разыскивают по статье УК. По какой именно, не уточняется.

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Как сообщили ТАСС правоохранители, причиной объявления Алексея в розыск стала его неявка к следователю по делу о неуплате налогов.

Ситуацию прокомментировала РИА Новости и его адвокат Юлия Новичкова. «Нас уведомляло следствие о том, что он в розыске. Связано ли это с мерой пресечения? Не знаю, нет», — сказала она, однако отказалась от других комментариев.

Находящегося в зоне СВО Блиновского перевели в штурмовое подразделение

Сослуживец Блиновского и бывший адвокат Эльман Пашаев рассказал, что Алексея перевели в штурмовое подразделение. Он отметил, что муж «королевы марафонов» участвует в боях под Красногоровкой.

В конце мая сообщалось, что Блиновский покинул воинскую часть в Донецке, а дальнейшее его местонахождение было неизвестно. Сослуживцы заявляли, что его вызвали на следственные действия, связанные с заседанием по рассмотрению жалобы жены на арест. Но отмечалось, что до Москвы он не доехал. Через несколько дней он объявился в части. Предположительно, все время, пока он числился пропавшим, он решал имущественные вопросы в столице.

Однако Пашаев информацию об отъезде Алексея опроверг. Он заявил, что она не соответствует действительности.