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08:54, 4 июня 2024Интернет и СМИ

Пропавший муж Блиновской вернулся в воинскую часть в зоне СВО

Муж Блиновской вернулся в воинскую часть после заявления о банкротстве жены
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Алексей Блиновский

Алексей Блиновский. Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Пропавший из воинской части в Донецкой народной республике (ДНР) муж «королевы марафонов», российской блогерши Елены Блиновской Алексей вернулся обратно. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Журналисты выяснили, что мужчина объявился сразу после того, как его супруга подала заявление о банкротстве. Предположительно, все время, пока он числился пропавшим, он решал имущественные вопросы в столице.

Ранее сослуживцы объяснили отъезд мужчины из воинской части вызовом на следственные действия в Москву. Они были связаны с заседанием по рассмотрению жалобы Блиновской на арест. Но до места назначения он не доехал.

Также появилась информация, будто Блиновский захотел перевестись в другое подразделение, но выяснил, что его — снабженца в области беспилотных летательных аппаратов — могут переквалифицировать в штурмовика и отправить на передовую. После этого он скрылся на территории своей части.

Елена Блиновская, обвиняемая в неуплате налогов, подала заявление о банкротстве 3 июня. Адвокат коллегии адвокатов «Легалис» Денис Назаров допустил, что блогерша может стать банкротом ради списания задолженностей. Налоговый долг Блиновской превысил 1,4 миллиарда рублей. По данным Shot, из-за пени долг растет со скоростью полмиллиона рублей в день.

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      Марина Совина
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