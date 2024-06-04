Пропавший муж Блиновской вернулся в воинскую часть в зоне СВО

Муж Блиновской вернулся в воинскую часть после заявления о банкротстве жены

Пропавший из воинской части в Донецкой народной республике (ДНР) муж «королевы марафонов», российской блогерши Елены Блиновской Алексей вернулся обратно. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Журналисты выяснили, что мужчина объявился сразу после того, как его супруга подала заявление о банкротстве. Предположительно, все время, пока он числился пропавшим, он решал имущественные вопросы в столице.

Ранее сослуживцы объяснили отъезд мужчины из воинской части вызовом на следственные действия в Москву. Они были связаны с заседанием по рассмотрению жалобы Блиновской на арест. Но до места назначения он не доехал.

Также появилась информация, будто Блиновский захотел перевестись в другое подразделение, но выяснил, что его — снабженца в области беспилотных летательных аппаратов — могут переквалифицировать в штурмовика и отправить на передовую. После этого он скрылся на территории своей части.

Елена Блиновская, обвиняемая в неуплате налогов, подала заявление о банкротстве 3 июня. Адвокат коллегии адвокатов «Легалис» Денис Назаров допустил, что блогерша может стать банкротом ради списания задолженностей. Налоговый долг Блиновской превысил 1,4 миллиарда рублей. По данным Shot, из-за пени долг растет со скоростью полмиллиона рублей в день.