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19:25, 28 июня 2024Из жизни

Акулы поумнели и стали собираться возле лодок с людьми

Морской биолог Джасмин Грэм: акулы поняли связь между едой и людьми

Фото: PxHere

Специалисты, изучающие акул, обратили внимание, что в последние годы поведение рыб стало меняться. Об этом сообщает издание Livescience.

Биологи подозревают, что акулы поумнели и научились понимать связь между едой и лодками, в которых находятся люди. Услышав звуки мотора они собираются возле лодок и начинают пожирать рыбу, которую наловили рыбаки. «Акулы учатся очень-очень быстро, — утверждает морской биолог Джасмин Грэм. — Они поняли, что звук мотора означает еду. И теперь плывут прямо к лодкам».

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Того же мнения придерживается биолог Маркус Драймон из университета штата Миссисипи. «Сообщения от рыбаков почти единодушно говорят, что разграбление уловов значительно усилилось в последние пять или десять лет», — говорит он. Чтобы сохранить наловленную рыбу и не лишиться снастей, рыбакам приходится отходить дальше от берега, чем прежде.

Ранее сообщалось, что морские биологи из США объяснили причины участившихся нападений акул на людей. Они полагают, что их могла вызвать засуха.

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      Олег Парамонов
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