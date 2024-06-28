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18:42, 28 июня 2024Силовые структуры

Силовики пришли с обысками в школу единоборств имени Нурмагомедова

В Махачкале проходят обыски в школе единоборств имени Нурмагомедова

Кадр: Telegram-канал SHOT

В Махачкале силовики проводят оперативно-розыскные мероприятия в школе единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы республики.

По данным источника, обыски связаны с делом о терактах в Дагестане. О задержаниях не сообщается.

Вечером 23 июня в Дагестане был совершен двойной теракт: боевики одновременно атаковали Махачкалу и Дербент. Целями террористов стали два православных храма, синагога и пост ДПС.

Среди нападавших были сыновья главы Сергокалинского района Магомеда Омарова — Осман и Адиль. По информации Минздрава Дагестана, жертвами теракта стал 21 человек.

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