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13:17, 25 июня 2024Россия

Минздрав Дагестана обновил данные о числе жертв терактов

Минздрав Дагестана: жертвами терактов в республике стал 21 человек

Фото: Гянжеви Гаджибалаев / ТАСС

Минздрав Дагестана обновил данные о числе жертв терактов в республике. Согласно сообщению министерства в Telegram, оно выросло до 21.

23 июня террористы напали на два православных храма и атаковали синагогу в Дербенте, одновременно с этим в Махачкале они обстреляли пост ДПС.

24 июня дагестанский Минздрав сообщил о 20 жертвах нападений.

В числе нападавших были сыновья главы Сергокалинского района Магомеда Омарова Осман и Адиль. Одной из жертв террористов стал настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте Николай Котельников. По сведениям правоохранителей, на подготовку и планирование терактов ушло около месяца.

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      Алан Босиков
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