«Известия» назвали священника Котельникова одной из целей боевиков в Дагестане

Террористы в Дагестане изначально планировали расправиться с Николаем Котельниковым, настоятелем храма Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте. Убийство священника стало одной из основных целей нападения, о чем террористы переписывались в сообщениях.

Котельников погиб, когда пытался остановить террористов, зашедших в церковь. Позднее его дочь Ольга Лобова сообщила, что православному священнику выстрелили в лоб. Котельников нес службу в церкви около 40 лет.

При подготовке теракта также были четко намечены и остальные объекты для атаки — синагога и православные храмы в Дербенте и Махачкале. В правоохранительных органах отметили, что, исходя из переписки боевиков, нападение планировалось около месяца — с середины мая.

Котельников был известным священником в Дагестане

По словам иеромонаха Иоанна, который знал мужчину лично, протоиерей Котельников был незлобливым человеком. Он рано лишился отца и воспитывался матерью, которая жила в Дербенте. В 2024-м Котельников занимал положение самого старшего клирика Махачкалинской епархии.

Иоанн также указал, что отец Николай пользовался большим уважением в городе Дербенте не только среди христиан, но и среди мусульман. Протоиерея знали во всем Дербенте. Также он стал прототипом православного священника на памятнике в честь Братства трех религий.

Убийство отца Николая — это большая потеря для Махачкалинской епархии, добавил знакомый священника, религиовед Роман Силантьев. Прихожане очень ценили Котельникова и называли его добрым и отзывчивым. Священник преподавал в воскресной школе. У него остались жена и трое детей.

В России начали появляться спящие террористические ячейки нового формата

По данным источника в правоохранительных органах, личности боевиков установлены. Некоторые из них оказались ваххабитами. При этом сейчас на свободе, возможно, находятся люди, которые участвовали в организации нападения. В том числе речь идет о сочувствующих и тех, кто был вовлечен в обеспечение теракта.

Как считает специалист Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО историк и исламовед Ахмет Ярлыкапов, сейчас в России существуют спящие террористические ячейки нового формата. Он объяснил, что они не связаны прямо с террористической организацией, но вдохновлены ее идеологией и способны к самостоятельным действиям.

Кадр: Пресс-служба администрации главы и правительства Дагестана / РИА Новости

Террористы ворвались в храмы Дербента и обстреляли пост ДПС в Махачкале

Боевики напали на храм Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте вечером в воскресенье, 23 июня. В тот момент в церкви проводили службу в честь праздника Святой Троицы — там находились около 40 прихожан. По словам очевидцев, боевики ворвались в храм, выстрелили в охранника, который был лишь с газовым пистолетом, а затем набросились с ножом на 66-летнего настоятеля. Затем в Дербенте атаке подверглась синагога — террористы подожгли ее.

Почти в это же время в Махачкале террористы обстреляли пост ДПС. Там началась перестрелка боевиков с полицией. В соседнем храме в этот момент спрятались 19 прихожан.

По последним данным, жертвами нападения террористов в Дагестане стали 20 человек. В их числе оказались 15 работников правоохранительных органов и четверо гражданских лиц.