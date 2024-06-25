Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:20, 25 июня 2024Россия

Иеромонах рассказал о ставшем жертвой террористов священнике из Дербента

Иеромонах Иоанн: протоиерей Котельников был незлобливым человеком

Фото: Пресс-служба администрации главы и правительства Дагестана/РИА Новости

Протоиерей Николай Котельников, на которого напали в Дербенте во время теракта, был незлобливым человеком. Об этом рассказал иеромонах Иоанн (Анисимов), который знал мужчину лично. Его слова передает РИА Новости.

Котельников, по его словам, родился в станице Орджоникидзевская, которая сейчас является городом Сунжа в Ингушетии. Он рано лишился отца и воспитывался матерью, которая жила в Дербенте. В 2024 году Котельников был самым старшим клириком Махачкалинской епархии.

«Отец Николай пользовался большим уважением в городе Дербенте, причем не только среди христиан, но и среди мусульман и иудеев. Это был пример дружбы, взаимного уважения между представителями разных конфессий», — рассказал отец Иоанн.

Он добавил, что Котельников в Махачкалинской епархии был старейшим клириком и духовником. Все его три дочери вышли замуж за священников.

Боевики с оружием напали на храм Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте вечером в воскресенье, 23 июня. В момент нападения в церкви шла служба в честь праздника Святой Троицы — там находились около 40 прихожан. По словам очевидцев, боевики ворвались внутрь, выстрелили в охранника Михаила, который был вооружен лишь газовым пистолетом, а затем накинулись с ножом на 66-летнего настоятеля.

Котельников служил священником более 40 лет. Прихожане очень ценили его, называли добрым и отзывчивым. Священник преподавал в воскресной школе. У него остались жена, трое детей и шестеро внуков. Отец Николай был прототипом православного священнослужителя на памятнике Братству трех религий, который установлен в центре города.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ потратили полмиллиарда долларов на защиту энергетической инфраструктуры от дронов. В чем ошибся Киев?

      Четырех человек нашли на месте мощного пожара в подмосковном НИИ

      Российский военный ушел из части для встречи с близкими и получил пять лет колонии

      Банки превысили лимиты по льготной ипотеке

      Экс-главу строительной фирмы осудили за хищение денег при реставрации Московского Кремля

      В ЛНР заявили об учащении использования ВСУ западной техники в Харьковской области

      Губернатор назвал число находящихся в реанимации после атак ВСУ на регион России

      В МИД России назвали договор с КНДР предупреждением для решающих проблемы военным путем

      Девушка увидела публикации мужа в интернете и подала на развод

      В России выросли зарплаты айтишников

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше