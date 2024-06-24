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22:18, 24 июня 2024Россия

В России констатировали появление нового формата спящих ячеек террористов на Кавказе

Исламовед Ярлыкапов: в России существуют спящие террористические ячейки

Фото: Will Porada / Unsplash

В России существуют спящие террористические ячейки нового формата — они могут быть не связаны с террористической организацией напрямую, но вдохновлены ее идеологией и способны к самостоятельным действиям. Их появление в кавказских республиках констатировал старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО историк и исламовед Ахмет Ярлыкапов в интервью «Ленте.ру».

«К сожалению, эти ячейки существуют. Они опасны, как вы уже сказали, тем, что они — спящие, их участники могут быть вдохновлены идеями ИГИЛ (ИГ, Исламское государство, запрещенная в России террористическая организация, — прим. "Ленты.ру") и даже не связаны напрямую со структурами этой организации», — заявил Ярлыкапов.

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По словам исламоведа, особую тревогу вызывает тот факт, что такие ячейки изменили стратегию вербовки, и теперь активно работают с представителями среднего класса, у которых нет серьезных проблем с жизнью и благосостоянием.

Он напомнил, что схожие атаки происходили в Карачаево-Черкесии в апреле 2024 года, когда боевики совершили нападения на наряд ДПС и полицейских, обходивших территорию. По словам Ярлыкапова, вылазки были направлены в основном на силовиков, чтобы показать свое присутствие и дестабилизировать ситуацию. В то время как в теракте в Дагестане уже четко прослеживается идеологическая направленность нападений.

Вечером 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма и атаковали синагогу в Дербенте, одновременно с этим в Махачкале террористы обстреляли пост ДПС. По последним данным, число жертв составило 20 человек. Один из нападавших оказался политиком.

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      Елена Торубарова
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