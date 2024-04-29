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10:18, 29 апреля 2024Россия

В Карачаево-Черкесии уничтожили пятерых боевиков после нападения на наряд ДПС. В перестрелке погибли полицейские

Уничтоженные в КЧР боевики опознаны как подозреваемые в нападении на ДПС

Фото: СУ СК России по Карачаево-Черкесской Республике

Пятеро боевиков, совершивших нападение на наряд ДПС в Карачаевском районе, ликвидированы. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК.

Нападение произошло 28 апреля. Как сообщает следствие, пятеро местных жителей подъехали на автомобиле марки «ВАЗ-2109» и бросили в сторону сотрудников полиции взрывное устройство. После этого нападавшие произвели несколько выстрелов из огнестрельного оружия. Правоохранители открыли ответный огонь.

Фото: СУ СК России по Карачаево-Черкесской Республике

Двое полицейских погибли, четверо находятся в тяжелом состоянии

В результате все нападавшие были ликвидированы. Погибли двое сотрудников полиции, еще четверо госпитализированы. Как сообщили утром 29 апреля в Минздраве региона, состояние пострадавших полицейских после вооруженного нападения на пост ДПС в КЧР стабильно тяжелое.

В результате боестолкновения погибли двое прикомандированных сотрудников полиции УМВД России по Курганской области. Ранения получили двое сотрудников ДПС ГИБДД МВД по Карачаево-Черкесии, сотрудник Росгвардии КЧР и сотрудник УМВД России по Курганской области. Пятеро нападавших уничтожены на месте

МВД по Карачаево-Черкесской Республике

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Как уточнили в региональном главке СК РФ, дело заведено сразу по двум статьям: 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов») и части 1 статься 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия и боеприпасов»).

Ликвидированные боевики могут быть причастны к другому убийству полицейских

Предположительно, нападение устроили те же боевики, которые убили полицейских в Черкесске ранее в апреле. «Ликвидированные лица опознаны как предполагаемые участники нападения на сотрудников полиции, совершенного 22 апреля текущего года», — говорится в публикации СУ СК по региону.

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Тогда в результате нападения погибли два сотрудника правоохранительных органов. Двое неизвестных обстреляли троих полицейских и похитили их оружие.

Нападение на силовиков произошло на улице Базарной в Карачаевске, когда полицейские обходили территорию. В республике был введен план «Сирена». Мужчины скрылись с места преступления с табельным оружием силовиков, автоматами АКМ и патронами. В результате обстрела один сотрудник полиции попал в больницу, а двух спасти не удалось.

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      Екатерина Подвигина
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