В МВД сообщили подробности нападения боевиков на пост ДПС в российском регионе

МВД: при нападении на пост ДПС в Карачаево-Черкесии погибли два полицейских

При нападении боевиков на пост ДПС в Черкесское (Республика Карачаево-Черкесия) погибли два полицейских. Об этом сообщили в МВД по региону, передает ТАСС.

«В результате боестолкновения погибли двое прикомандированных сотрудников полиции УМВД России по Курганской области. Ранения получили двое сотрудников ДПС ГИБДД МВД по Карачаево-Черкесии, сотрудник Росгвардии КЧР и сотрудник УМВД России по Курганской области. Пятеро нападавших уничтожены на месте», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело.

О нападении боевиков стало известно в ночь на 29 апреля. Baza тогда сообщала о гибели одного полицейского и трех нападавших.

Предположительно, нападение устроили те же боевики, что убили полицейских 21 апреля в Черкесске. Тогда в результате нападения погибли два сотрудника правоохранительных органов.