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12:26, 29 апреля 2024Россия

Власти КЧР выплатят семьям погибших полицейских по 1 миллиону рублей

Глава КЧР Темрезов поручил выплатить семьям погибших полицейских по 1 млн рублей
Начало событий в новости В МВД сообщили подробности нападения боевиков на пост ДПС в российском регионе

Фото: Telegram-канал «МВД по КЧР»

Глава Карачаево-Черкесской Републики Рашид Темрезов поручил выплатить семьям погибших полицейских по 1 миллиону рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы республики.

Глава республики подписал указ по которому пострадавшим полицейским будет оказана единовременная материальная помощь в размере 300 тысяч рублей.

О нападении на пост ДПС в Карачаево-Черкесской Республике стало известно 28 апреля. Тогда пятеро местных жителей подъехали на автомобиле марки «ВАЗ-2109» и бросили в сторону полицейских взрывное устройство, а затем злоумышленники несколько раз выстрелили из огнестрельного оружия. Правоохранители открыли ответный огонь. Четверых сотрудников доставили в больницу, еще двое получили несовместимые с жизнью ранения.

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      Анна Габай
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