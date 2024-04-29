Власти КЧР выплатят семьям погибших полицейских по 1 миллиону рублей

Глава КЧР Темрезов поручил выплатить семьям погибших полицейских по 1 млн рублей

В МВД сообщили подробности нападения боевиков на пост ДПС в российском регионе

Начало событий в новости В МВД сообщили подробности нападения боевиков на пост ДПС в российском регионе

Глава Карачаево-Черкесской Републики Рашид Темрезов поручил выплатить семьям погибших полицейских по 1 миллиону рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы республики.

Глава республики подписал указ по которому пострадавшим полицейским будет оказана единовременная материальная помощь в размере 300 тысяч рублей.

О нападении на пост ДПС в Карачаево-Черкесской Республике стало известно 28 апреля. Тогда пятеро местных жителей подъехали на автомобиле марки «ВАЗ-2109» и бросили в сторону полицейских взрывное устройство, а затем злоумышленники несколько раз выстрелили из огнестрельного оружия. Правоохранители открыли ответный огонь. Четверых сотрудников доставили в больницу, еще двое получили несовместимые с жизнью ранения.