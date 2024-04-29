В Карачаево-Черкесии неизвестные открыли огонь по полицейским

В Карачаево-Черкесии неизвестные открыли огонь по сотрудникам полиции

В Карачаево-Черкесии неизвестные открыли огонь по сотрудникам полиции. В результате нападения есть пострадавшие. Об этом сообщает Readovka в своем Telegram-канале.

Уточняется, что стрельба произошла в поселке Мара-Аягъы. Неизвестные напали на пост ГИБДД. Официальная информация о случившемся пока не поступала.

Ранее в Карачаево-Черкесии двое неизвестных обстреляли троих полицейских и похитили их оружие. Нападение на силовиков произошло ночью 22 апреля на улице Базарной в Карачаевске, когда полицейские обходили территорию. В результате обстрела один сотрудник полиции попал в больницу, двух спасти не удалось.

До этого в Новосибирске неизвестные обстреляли автомобиль Nissan и автобус. Владелец иномарки заявил, что почувствовал два выстрела по автомобилю.