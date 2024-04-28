Силовые структуры
Стало известно о гибели полицейского и боевиков при нападении на пост ДПС
Baza: трое боевиков и полицейский убиты при нападении на пост ДПС в КЧР
При нападении на пост ДПС Карачаево-Черкесии убиты три боевика, кроме того, погиб полицейский. Об этом сообщает Baza.
Кроме того, ранения получили два полицейских и один сотрудник ОМОН.
Предварительно, на пост ДПС напали те же боевики, которые расстреляли сотрудников полиции 21 апреля в Карачаевске во время обхода территории рынка. В результате погибли два сотрудника правоохранительных органов, один получил ранения.
О нападении на пост ДПС стало известно ранее 29 апреля.