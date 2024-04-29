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08:26, 29 апреля 2024Силовые структуры

В Карачаевске возбудили дело после нападения на наряд ДПС

СК возбудил уголовное дело по факту вооруженного нападения на наряд ДПС в КЧР

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

По факту нападения на наряд ДПС в Карачаево-Черкесской Республике (КЧР) возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального главка СК РФ.

Уточняется, что дело заведено сразу по двум статьям: 317 Уголовного Кодекса РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов) и часть 1 статься 222 УК РФ (незаконный оборот оружия и боеприпасов).

О вооруженном нападении боевиков стало известно в ночь на 29 апреля. В результате боестолкновения погибли двое прикомандированных сотрудников полиции. Еще четверо правоохранителей получили ранения, их госпитализировали. Пятеро нападавших ликвидированы.

Как отметили в СК РФ, нападавшие опознаны как предполагаемые участники нападения на сотрудников полиции, совершенного 22 апреля.

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      Марина Совина
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