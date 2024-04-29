Минздрав уточнил состояние пострадавших при атаке на пост ДПС полицейских

ТАСС: Минздрав КЧР рассказал подробности состояния пострадавших полицейских

В Карачаево-Черкесии уничтожили пятерых боевиков после нападения на наряд ДПС. В перестрелке погибли полицейские

Начало событий в новости В Карачаево-Черкесии уничтожили пятерых боевиков после нападения на наряд ДПС. В перестрелке погибли полицейские

В Министерстве здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики рассказали подробности о состоянии полицейских, пострадавших от нападении на пост ДПС. Об этом передает ТАСС со ссылкой на сообщение из Минздрава региона.

По информации журналистов, состояние раненых правоохранителей остается стабильно тяжелым. Двое из них находятся на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Ранее сообщалось, что пятеро боевиков, совершивших нападение на наряд ДПС в Карачаевском районе, ликвидированы. Нападение произошло 28 апреля.