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08:51, 29 апреля 2024Силовые структуры

Напавших на наряд ДПС В Карачаево-Черкесии боевиков уничтожили

СК: в Карачаево-Черкесии уничтожили пять боевиков, напавших на наряд ДПС

Фото: СУ СК России по Карачаево-Черкесской Республике

Пятеро боевиков, совершившие нападение на наряд ДПС в Карачаевском районе, ликвидированы. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК.

Нападение произошло 28 апреля. Как сообщает следствие, пятеро местных жителей подъехали на автомобиле марки «ВАЗ-2109», бросили в сторону сотрудников полиции взрывное устройство. После этого нападавшие произвели несколько выстрелов из огнестрельного оружия.

Правоохранители открыли ответный огонь. В результате все нападавшие были ликвидированы. Погибли двое сотрудников полиции, еще четверо госпитализированы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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      Марина Совина
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