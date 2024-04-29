Напавших на наряд ДПС В Карачаево-Черкесии боевиков уничтожили

СК: в Карачаево-Черкесии уничтожили пять боевиков, напавших на наряд ДПС

Пятеро боевиков, совершившие нападение на наряд ДПС в Карачаевском районе, ликвидированы. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК.

Нападение произошло 28 апреля. Как сообщает следствие, пятеро местных жителей подъехали на автомобиле марки «ВАЗ-2109», бросили в сторону сотрудников полиции взрывное устройство. После этого нападавшие произвели несколько выстрелов из огнестрельного оружия.

Правоохранители открыли ответный огонь. В результате все нападавшие были ликвидированы. Погибли двое сотрудников полиции, еще четверо госпитализированы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.