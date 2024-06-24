Дочь убитого в Дагестане священника раскрыла детали трагедии

Дочь убитого в Дагестане священника Котельникова: отца застрелили на глазах жены

Убитого во время атаки террористов в Дагестане отца Николая (Котельникова) застрелили на глазах у его жены Валентины. Эти детали трагедии раскрыла дочь священнослужителя, Ольга Лобова, ее слова приводит телеканал 5-tv.ru.

Лобова сообщила, что напавшие ворвались в храм и начали атаку с того, что подожгли храмовую икону. Из ее слов следует, что ей удалось спастись благодаря тому, что в момент атаки она была с дочерью в магазине.

Два террориста забежали в храм, подожгли центральную икону. Затем начали беспорядочно стрелять, забежали в дом священника и выстрелом в голову его убили. Подожгли дом. Все видела моя мама Ольга Лобова

Священник Николай Котельников был известен в Дербенте — он стал прототипом православного священнослужителя на памятнике Братству трех религий, который установлен в центре города. Памятник представляет собой фигуры представителей трех религий (раввин и мулла также имеют реальные прототипы). Известно, что в Дербенте, помимо дагестанцев и русских, живет много горских евреев. Во время атаки на Дагестан террористы напали не только на православный храм, но и подожгли синагогу.

По последним подтвержденным данным, число жертв нападения террористов в Дагестане составило 19 человек. Среди них 15 сотрудников правоохранительных органов и четверо гражданских лиц. Расследование уголовного дела проводится по трем статьям Уголовного кодекса России — 205 («Теракт»), 222 («Незаконный оборот огнестрельного оружия») и 226 («Хищение огнестрельного оружия»).