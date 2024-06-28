Следовавший из России сухогруз сел на мель в Турции

ГУБО Турции: следовавший из России сухогруз сел на мель в Мраморном море

Следовавший из России в Тунис сухогруз сел на мель у берегов Стамбула в Мраморном море. Об этом сообщило Генеральное управление Береговой охраны (ГУБО) Турции, их заявление приводит РИА Новости.

«Следовавший из России в Тунис 169-метровый сухогруз Lady Ayana с пшеницей на борту сел на мель у района Ешилкей после того, как встал на якорь», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что для эвакуации экипажа судна направлены катер и буксир.

В начале июня стало известно, что российский танкер «Приморье» смог обойти американские ограничения с помощью тайной перевалки. В конце апреля в порту Новороссийска он забрал груз, после чего двинулся в Сингапур. За сотню километров от порта его автоматическая идентификационная система (фAIS) отключилась. Оказалось, что нефть с «Приморья» перегрузили в море на судно Ocean Hermana.