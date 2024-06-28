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12:55, 28 июня 2024Экономика

Спрогнозировано начало рецессии в США

Инвестор Джим Роджерс: рецессия в США начнется в 2024-2025 годах

Фото: Tomas Bravo / Reuters

Рецессия надвигается на экономику США и может начаться уже в этом году. Такой прогноз в интервью РИА Новости озвучил американский инвестор Джим Роджерс.

Эксперт отметил, что США сталкиваемся с рецессиями каждые несколько лет, и это происходило уже сотни лет с момента создания государства. «Я знаю, что она приближается», — заявил Роджерс.

Инвестор ожидает наступления рецессии в конце 2024-го или в 2025 году. При этом есть вероятность, что она начнется еще до ноября текущего года и запланированных на этот месяц президентских выборов, сказал он.

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Роджерс также предположил, что как только США столкнуться с проблемами в экономике, власти страну начнут вновь печатать деньги. По его мнению, это все, что знает о способах решения трудностей американская администрация, желающая только лишь сохранить свои рабочие места.

Ранее экономист Павел Самиев назвал постоянно растущий госдолг США возможной угрозой мировой экономике в случае. По его словам, если страна перестанет исполнять свои обязательства — это чревато глобальным финансовым кризисом. Он также добавил, что рост госдолга США является проинфляционным фактором для мировой экономики, поскольку американская инфляция экспортируется на все государства.

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