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15:35, 28 июня 2024Экономика

Спрогнозированы сроки начала продаж и цена новой Lada Iskra

«За рулем»: продажи Lada Iskra стартуют весной 2025 года

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Globallookpress.com

Продажи новой Lada Iskra могут стартовать весной 2025 года. Такой прогноз озвучил главный редактор «За рулем» Максим Кадаков, основываясь на информации от автопроизводителя.

Он напомнил, что на данный момент номинированы все поставщики комплектующих, поэтому до начала производства новинки еще как минимум полгода. Так, если первые автомобили сойдут с конвейера в январе, то ожидаемый срок начала их реализации — начало весны, заключил эксперт. Кадаков отметил, что «АвтоВАЗ» одновременно начнет выпуск всех версий Iskra — седана, универсала, кросс-универсала, с разными двигателями и коробками передач.

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Официально цены на новую Lada озвучены не были, но понятно, что «Искра» будет подпирать «Весту», заявил главный редактор издания. Он предположил, что в базовой комплектации авто будет стоить около 1,15 миллиона рублей, а максимальная (SW Cross с двигателем мощностью 106 лошадиных сил и вариатором) — ближе к 1,5 миллиона. Кадаков добавил, что речь идет о рекомендованных розничных ценах, предугадать же стоимость Iskra у дилеров невозможно.

Ранее президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов рассказал, что продажи автомобилей Lada в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) начнутся уже в этом году, машины будут представлены в дилерском центре, расположенном на центральной автомобильной улице в Дубае. По его словам, хозяин центра приезжал на завод в Тольятти и подписал дилерское соглашение. Сейчас проводится закупка тестовой партии и сертификация машин для рынка ОАЭ.

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