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20:59, 28 июня 2024Мир

США захотели продолжить патрулировать Черное море с помощью самолетов и БПЛА

Пентагон: самолеты и БПЛА США продолжат патрулировать акваторию Черного моря

Фото: Tech. Sgt. Ricky Best / Reuters

Американские самолеты и беспилотные летательные аппараты (БПЛА) продолжат патрулировать акваторию Черного моря над международными водами. Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона США Сабрина Сингх, ее цитирует ТАСС.

«Мы продолжаем летать, осуществлять морские походы и действовать в международных водах и международных воздушных пространствах, где это разрешено законом», — сказала она.

Ранее глава Минобороны России Андрей Белоусов поручил Генштабу внести предложения по мерам оперативного реагирования на провокации США над Черным морем.

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      Виктория Кондратьева
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