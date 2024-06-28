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09:52, 28 июня 2024Россия

«Ответственность за это будут нести страны НАТО». Белоусов поручил Генштабу реагировать на провокации США с БПЛА

Глава МО РФ Белоусов поручил Генштабу реагировать на провокации США с БПЛА

Фото: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Министр обороны России Андрей Белоусов поручил Генштабу внести предложения по мерам оперативного реагирования на провокации США с беспилотниками. В оборонном ведомстве указали, что над акваторией Черного моря возросла интенсивность полетов стратегических беспилотников США.

Такие полеты кратно повышают вероятность инцидентов в воздушном пространстве с летательными аппаратами Воздушно-космических сил России, что увеличивает риск прямой конфронтации альянса с Российской Федерацией. Ответственность за это будут нести страны НАТО

Минобороны России

Дроны США помогают Украине целиться по территории России

По данным ведомства, американские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) осуществляют разведку и указывают цели для высокоточного оружия, которое используется Украиной для ударов по объектам на территории России.

«Это свидетельствует о все большей вовлеченности США и стран НАТО в конфликт на Украине на стороне киевского режима», — считают в Минобороны России.

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос о том, имеет ли Россия право сбивать дроны-разведчики США над Черным морем после атаки на Севастополь, произошедшей днем ранее, 23 июня. Военный корреспондент Алексей Живов ранее заявил, что американский разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk помогал Вооруженным силам Украины (ВСУ) наводить ракеты во время атаки на Севастополь.

Ранее стало известно о загадочном инциденте с дроном США над Черным морем

25 июня Telegram-канал FighterBomber, который, предположительно, ведет бывший военный пилот, рассказал о загадочном инциденте с американским разведывательным беспилотником RQ-4B Global Hawk над Черным морем. Подробностей произошедшего было мало, однако журналисты и блогеры решили, что российский истребитель мог сбить разведывательный дрон США. Позже эта информация не подтвердилась.

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

На следующий день автор канала FighterBomber рассказал о случившемся более детально. Российский истребитель Миг-31 не открывал огонь и не совершал каких-либо агрессивных действий по отношению к беспилотнику США. Блогер указал, что произошло событие, которого долго ждали после инцидента с американским беспилотником MQ-9 Reaper. 14 марта 2023 года российский Су-27 перехватил и повредил дрон, после чего тот потерпел крушение в Черном море. Отмечается, что это стало результатом досадных случайностей.

На этот раз RQ-4B Global Hawk начал вести разведку черноморского побережья, берега Крыма и двигался вглубь территории. Эксперт пояснил, что Global Hawk, в отличие от MQ-9 Reaper, — огромный стратегический беспилотник размером с дом. Он может летать много часов на высоте 16 километров и выше. Случайно совпало так, что мимо на очень большой скорости пролетал российский Миг-31, причем он летел над Global Hawk.

После чего с параметрами полета Global Hawk произошли некоторые изменения, которые закончились на такой высоте для Global Hawk, после которой он резко передумал выполнять свое боевое задание по разведке, развернулся и поехал домой

автор Telegram-канала FighterBomber

Он подчеркнул, что Миг-31 не открывал огонь, он летел со скоростью 2,3 Маха (более 2800 километров в час). RQ-4B Global Hawk обычно работают над водами Черного моря на высоте около 16 000 метров. Потолок высоты для МиГ-31 составляет 21 500 метров, по скорости — 3100 километров в час, так что экипаж работал фактически на пределе возможностей.

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      Варвара Кошечкина
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