В Минобороны России заявили о возросшей активности беспилотников США над Черным морем

Минобороны России: над Черным морем возросла интенсивность полетов БПЛА США

Над акваторией Черного моря возросла интенсивность полетов стратегических беспилотников США. Об этом сообщило в Минобороны России в Telegram.

По данным ведомства, американские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) осуществляют разведку и указывают цели для высокоточного оружия, которое используется Украиной для ударов по объектам на территории России. «Это свидетельствует о все большей вовлеченности США и стран НАТО в конфликт на Украине на стороне киевского режима», — считают в Минобороны России.

В ведомстве добавили, что такие полеты кратно повышают риск воздушных инцидентов с российскими дронами, увеличивая риск прямой конфронтации Североатлантического альянса с Россией.

Ранее российские военные блогеры сообщили о загадочном инциденте с разведывательным беспилотником RQ-4B Global Hawk ВВС США в небе над Черным морем. По их данным, американский дрон встретился в небе с российским МиГ-31, после чего передумал выполнять боевое задание по разведке и улетел.