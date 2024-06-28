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07:14, 28 июня 2024Россия

Белоусов поручил Генштабу оперативно реагировать на провокации США с БПЛА

Белоусов поручил принять меры из-за американского Global Hawk у Черного моря
Андрей Белоусов

Андрей Белоусов. Фото: Kremlin Pool/via Global Look Press

Министр обороны России Андрей Белоусов поручил Генштабу принять меры реагирования на провокации США с беспилотниками. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

В оборонном ведомстве указали, что над акваторией Черного моря возросла интенсивность полетов стратегических беспилотников США.

«Такие полеты кратно повышают вероятность инцидентов в воздушном пространстве с летательными аппаратами Воздушно-космических сил России, что увеличивает риск прямой конфронтации альянса с Российской Федерацией. Ответственность за это будут нести страны НАТО», — говорится в сообщении Минобороны России.

Несколько дней назад сообщалось о столкновении американского разведывательного беспилотника RQ-4B Global Hawk с российским истребителем МиГ-31 над Черным морем. МиГ-31 пролетел возле БПЛА на скорости более 2,8 тысяч километров в час, после чего RQ-4B Global Hawk передумал выполнять боевое задание по разведке и улетел.

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      Марина Совина
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