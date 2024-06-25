В России рассказали о загадочном инциденте с беспилотником США над Черным морем. В Кремле заявили, что ничего не знают

Песков: Кремль не располагает информацией о сбитом дроне США над Черным морем

В Кремле не располагают информацией о том, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА) США был сбит над Черным морем. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так официальный представитель Кремля прокомментировал информацию, разошедшуюся в Telegram-каналах в ночь на 25 июня. Специализирующиеся на военной тематике блогеры сообщали о загадочном инциденте с разведывательным беспилотником RQ-4B Global Hawk ВВС США в небе над Черным морем.

«Я, честно говоря, не располагаю такой информацией», — ответил пресс-секретарь российского президента на вопрос журналистов о случившемся.

Российский истребитель мог сбить разведывательный дрон США

Одним из первых про инцидент над Черным морем написал Telegram-канал Fighterbomber, который, предположительно, ведет бывший военный пилот. «В Черном море теперь повышенная турбулентность. Посмотрим, на постоянной основе или это была разовая акция», — говорится в сообщении, которое появилось в канале 24 июня в 22:44 по московскому времени.

МиГ-31. Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Автор канала прямо не указал, что речь идет именно о сбитом американском дроне. Однако он предположил, что на случившееся в Вашингтоне ответят фразой про «непрофессиональные действия». Обычно американская сторона использует эту формулировку для описания ситуаций, когда российская авиация какими-либо действиями мешает разведке американских дронов.

«Противоядия от подобных "непрофессиональных" действий у БПЛА нет. Высотность "Глобал Хок" не защитила. Ставить истребители на их сопровождение они не смогут, да и с сопровождением точно так же — прилетит [истребитель] МиГ и история повторится. (...) Экипаж представлен к госнаградам», — описывает ситуацию Fighterbomber.

Если прилетят снова, значит, и к потере «Глобал Хока» (а то и не одного) они вполне готовы и, значит, уже придумали, чем на это ответить. Ну или прилетят «уточнить», разовая это была акция или мы настроены серьезно Fighterbomber Telegram-канал

Об инциденте написал также Telegram-канал «Военный обозреватель». Авторы подтвердили, что речь идет об американском БПЛА Global Hawk. По их данным, российский истребитель МиГ-31 мог сбить разведывательный беспилотник США над Черным морем. Это сообщение появилось в 23:25. Позже появилось уточнение, что источник подтвердил «некий инцидент», однако Пентагон эти данные опровергает.

Журналист агентства Reuters Идрис Али, близкий к Пентагону, опубликовал пост в аккаунте соцсети X (бывший Twitter) по поводу инцидента. По его данным, представитель Минобороны США (его имя и должность не называются) заявил, что ни об одном инциденте над Черным морем не сообщалось.

Этот же тип дронов США подозревали в помощи ВСУ при наводке ракет

Военный корреспондент Алексей Живов ранее заявил, что американский разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk помогал Вооруженным силам Украины (ВСУ) наводить ракеты во время атаки на Севастополь.

«Ракеты на Севастополь наводил американский разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk, который сразу после удара исчез с радаров», — заявил он, однако не привел каких-либо данных, подтверждающих эту информацию.

Фото: US Air Force / ZumaPress.com / Globallookpress.com

Песков переадресовал в Минобороны вопрос о том, имеет ли Россия право сбивать дроны-разведчики США над Черным морем после атаки на Севастополь. «Этот вопрос уже связан с ходом специальной военной операции, его нужно адресовать Министерству обороны», — сказал Песков.

23 июня Украина выпустила по Севастополю пять американских ракет ATACMS. Одна из ракет взорвалась над пляжем в Учкуевке, где отдыхало много людей. По последним данным, пострадали 153 человека. Жертвами атаки ВСУ стали четверо граждан, в том числе двое детей. В городе из-за случившегося ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС).