FighterBomber заявил о полете МиГ-31 над дроном Global Hawk у Черного моря

Появились новые подробности инцидента с американским беспилотником RQ-4B Global Hawk в небе над Черным морем. Автор Telegram-канала FighterBomber в ходе программы «333» отреагировал на данные о том, что разведывательный дрон ВВС США мог быть сбит.

Официальных данных о случившемся пока нет, но отмечается, что российский истребитель Миг-35 не открывал огонь и не совершал каких-либо агрессивных действий по отношению к беспилотнику США. Говоря о деталях инцидента, автор FighterBomber указал, что произошло событие, которого долго ждали после инцидента с американским беспилотником MQ-9 Reaper. 14 марта 2023 года российский Су-27 перехватил и повредил дрон, после чего тот потерпел крушение в Черном море. Отмечается, что это стало результатом досадных случайностей.

МиГ-31. Фото: РИА Новости

На этот раз RQ-4B Global Hawk начал вести разведку черноморского побережья, берега Крыма и двигался вглубь территории. Эксперт пояснил, что Global Hawk, в отличие от MQ-9 Reaper, — огромный стратегический беспилотник размером с дом. Он может летать много часов на высоте 16 километров и выше.

Миг-35 протелел над американским беспилотником

Случайно совпало так, что мимо на очень большой скорости пролетал российский Миг-35, причем он летел над Global Hawk, уточнил гость программы.

После чего с параметрами полета Global Hawk произошли некоторые изменения, которые закончились на такой высоте для Global Hawk, после которой он резко передумал выполнять свое боевое задание по разведке, развернулся и поехал домой автор Telegram-канала FighterBomber

Он подчеркнул, что Миг-35 не открывал огонь, он летел со скоростью 2,3 Маха (более 2800 километров в час). RQ-4B Global Hawk обычно работают над водами Черного моря на высоте около 16000 метров. Потолок высоты для МиГ-31 составляет 21500 метров, по скорости — 3100 километров в час, так что экипаж работал фактически на пределе возможностей.

Фото: РИА Новости

В Кремле отреагировали на инцидент с Global Hawk над Черным морем

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что в Кремле не располагают информацией о том, что БПЛА США был сбит над Черным морем. Он также переадресовал в Минобороны вопрос о том, имеет ли Россия право сбивать дроны-разведчики США над Черным морем после ракетной атаки на Севастополь, в результате которой пострадали 153 человека, а четверых спасти не удалось.

Ранее военный корреспондент Алексей Живов допустил, что американский разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk помогал Вооруженным силам Украины наводить ракеты во время атаки на Севастополь. По его словам, после удара беспилотник сразу исчез с радаров.

В 2023 году американский Reaper упал в Черное море

По данным российского Минобороны, дрон нарушил «границы района временного режима использования воздушного пространства», а затем в какой-то момент «в результате резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет» и упал в море. Американские военные при этом утверждали, что причиной инцидента якобы стал небезопасный маневр со стороны истребителя Су-27.

В свою очередь, военный аналитик Алексей Леонков объяснил, что беспилотник США мог упасть после случайного воздействия мощного потока воздуха от двигателей российских Су-27 при выполнении маневра. «Су-27 подлетели, убедились, что это беспилотник — развернулись обратно и "сдули" его воздушной струей», — уточнил эксперт.

По словам Леонкова, в данной ситуации оператор БПЛА вряд ли бы смог быстро среагировать.