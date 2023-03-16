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05:44, 16 марта 2023Мир

Аналитик назвал возможную причину падения американского Reaper в Черное море

Леонков: Су-27 могли случайно «сдуть» мощным потоком воздуха американский БПЛА Reaper

Фото: Staff Sgt. Jason Grabiec / Keystone Press Agency

Беспилотник США, который вел разведку у российских границ в районе Крыма, мог упасть в Черное море после случайного воздействия мощного потока воздуха от двигателей российских Су-27 при выполнении маневра. Возможную причину крушения РИА Новости назвал военный аналитик Алексей Леонков.

«Думаю, что это воздействие произошло случайно. Ситуация следующая: воздушная цель самолетного типа с размахом крыльев 20 метров с выключенными транспондерами приближается на скорости 400 километров в час к границам России. Су-27 подлетели, убедились, что это беспилотник — развернулись обратно и "сдули" его воздушной струей», — уточнил эксперт.

По словам Леонкова, в данной ситуации оператор БПЛА вряд ли бы смог быстро среагировать. Если американский Reaper летел в автономном режиме, то у него практически не было никаких шансов увернуться. У беспилотника стоял винтовой двигатель, есть воздухозаборное устройство — «вероятно, винт был поврежден и БПЛА упал», предположил собеседник агентства.

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14 марта появилась информация о столкновении американского беспилотника и российского истребителя над акваторией Черного моря. Позднее в Минобороны России подтвердили, что в Черном море упал американский беспилотник MQ-9 производства. В ведомстве также уточнили, что поднятые на перехват российские истребители в контакт с БПЛА не вступали, оружия не применяли. По заявлению Минобороны, беспилотник начал резко маневрировать, потерял управление и упал на воду.

В этот же день американская сторона обвинила Россию в сознательном уничтожении дрона. MQ-9 проводил рутинную операцию в международном воздушном пространстве, заявлял командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хеккер.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, сказал, что не нужно было летать там, где не положено.

15 марта министр обороны России Сергей Шойгу в ходе телефонных переговоров с главой Пентагона Ллойдом Остином заявил, что полеты американских БПЛА Global Hawk у побережья Крыма создают опасность эскалации.

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Марина Совина
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