Кремль прокомментировал ситуацию с американским беспилотником

Песков о ситуации с американским беспилотником: не надо летать, где не положено

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с американским беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) MQ-9 Reaper, сказал, что не нужно было летать там, где не положено. Об этом он заявил во время передачи «Москва. Кремль. Путин», трансляцию которой ведет телеканал «Россия 1».

Таким образом представитель Кремля ответил на обвинения о том, что падение беспилотника и якобы сброс топлива с российского истребителя, о котором утверждают в Вашингтоне, являются неэкологичными.

14 марта западные СМИ распространили сообщение о столкновении американского БПЛА и российского истребителя над акваторией Черного моря. Позднее в Минобороны России подтвердили, что в Черном море упал беспилотник MQ-9 производства США.

В военном ведомстве указали, что дрон летел с выключенными транспондерами и нарушил границы района режима использования воздушного пространства в районе Крымского полуострова. БПЛА двигался в направлении госграницы России.