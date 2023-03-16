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00:19, 16 марта 2023Мир

Шойгу заявил об опасности эскалации из-за полетов БПЛА США у Крыма

Шойгу заявил об опасности эскалации из-за полетов БПЛА США над Черным морем
Сергей Шойгу

Сергей Шойгу. Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе телефонных переговоров с главой Пентагона Ллойдом Остином заявил, что полеты американских БПЛА Global Hawk у побережья Крыма создают опасность эскалации. Слова приводит РИА Новости.

«В ходе разговора было отмечено, что полеты американских стратегических беспилотных летательных аппаратов у побережья Крыма имеют провокационный характер, что создает предпосылки для эскалации обстановки в Черноморской зоне», — отметили в Минобороны России.

Разговор политиков состоялся 15 марта. После беседы с Шойгу Остин заявил, что великие державы должны подавать пример транспарентности и открытости коммуникациям.

Ранее стало известно о столкновении американского БПЛА и российского истребителя над акваторией Черного моря. Позднее в Минобороны России подтвердили, что в Черном море упал беспилотник MQ-9 производства США.

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Юлия Мискевич
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