Министр обороны России Шойгу провел телефонные переговоры с главой Пентагона Остином

Министр обороны России Сергей Шойгу в среду, 15 марта, провел телефонные переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином. Об этом сообщает РИА Новости.

Разговор состоялся по инициативе американской стороны, отметили в Минобороны.

Ранее стало известно о столкновении американского БПЛА и российского истребителя над акваторией Черного моря. Позднее в Минобороны России подтвердили, что в Черном море упал беспилотник MQ-9 производства США.

Американская сторона обвинила Россию в сознательном уничтожении дрона. MQ-9 проводил рутинную операцию в международном воздушном пространстве, заявил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хеккер.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с американским беспилотным летательным аппаратом MQ-9 Reaper, сказал, что не нужно было летать там, где не положено.