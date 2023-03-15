Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:19, 15 марта 2023Мир

Шойгу провел телефонные переговоры с главой Пентагона

Министр обороны России Шойгу провел телефонные переговоры с главой Пентагона Остином

Фото: Carlos Barria / Reuters

Министр обороны России Сергей Шойгу в среду, 15 марта, провел телефонные переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином. Об этом сообщает РИА Новости.

Разговор состоялся по инициативе американской стороны, отметили в Минобороны.

Ранее стало известно о столкновении американского БПЛА и российского истребителя над акваторией Черного моря. Позднее в Минобороны России подтвердили, что в Черном море упал беспилотник MQ-9 производства США.

Американская сторона обвинила Россию в сознательном уничтожении дрона. MQ-9 проводил рутинную операцию в международном воздушном пространстве, заявил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хеккер.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с американским беспилотным летательным аппаратом MQ-9 Reaper, сказал, что не нужно было летать там, где не положено.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
Стало известно об удалении программного обеспечения упавшего в Черном море БПЛА
Игравший в КХЛ чех сравнил премиальные в России и Европе
Шойгу провел телефонные переговоры с главой Пентагона
Немецкая компания получила миллионный штраф за поставку в Россию молота
Плавающие солнечные панели назвали спасением для мировой энергетики
Названы запрещенные при головной боли продукты
Zara заявила о желании вернуться в Россию при изменении ситуации в стране
Певица Бьянка купила квартиру с видом на Кремль
Мужчина насмерть забил педофила лосиными рогами
Российского бизнесмена арестовали за взятку силовикам в 10 миллионов рублей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.