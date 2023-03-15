Шойгу и Остин обсудили инцидент с беспилотником над Черным морем

Шойгу и глава Пентагона Остин обсудили инцидент с беспилотником над Черным морем

Министр обороны России Сергей Шойгу и глава Пентагона Ллойд Остин в ходе телефонного разговора обсудили инцидент с беспилотником над Черным морем, сообщает РИА Новости.

После разговора с Шойгу Остин заявил, что великие державы должны подавать пример транспарентности и открытости коммуникациям.

Однако глава Пентагона отказался раскрывать содержание беседы с российским коллегой. Также он заверил, что США серьезно относятся к риску эскалации вокруг Украины.

Ранее стало известно о столкновении американского БПЛА и российского истребителя над акваторией Черного моря. Позднее в Минобороны России подтвердили, что в Черном море упал беспилотник MQ-9 производства США.