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21:54, 15 марта 2023Мир

Шойгу и Остин обсудили инцидент с беспилотником над Черным морем

Шойгу и глава Пентагона Остин обсудили инцидент с беспилотником над Черным морем
Ллойд Остин

Ллойд Остин. Фото: Tom Brenner / Reuters

Министр обороны России Сергей Шойгу и глава Пентагона Ллойд Остин в ходе телефонного разговора обсудили инцидент с беспилотником над Черным морем, сообщает РИА Новости.

После разговора с Шойгу Остин заявил, что великие державы должны подавать пример транспарентности и открытости коммуникациям.

Однако глава Пентагона отказался раскрывать содержание беседы с российским коллегой. Также он заверил, что США серьезно относятся к риску эскалации вокруг Украины.

Ранее стало известно о столкновении американского БПЛА и российского истребителя над акваторией Черного моря. Позднее в Минобороны России подтвердили, что в Черном море упал беспилотник MQ-9 производства США.

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Юлия Мискевич
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