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11:54, 28 июня 2024Культура

Стало известно о многомиллионном долге Майкла Джексона

У Майкла Джексона обнаружили долг в полмиллиарда долларов

Фото: Sven Hoogerhuis / Globallookpress.com

У поп-певца Майкла Джексона обнаружили многомиллионный долг. Об этом стало известно NBC.

Распорядители имуществом артиста подали заявление в Верховный суд округа Лос-Анджелес. В документе говорится, что в конце жизни Джексона его активы оказались объектом претензий кредиторов. На часть долга начислялись проценты по чрезвычайно высоким ставкам. Число исков кредиторов против Джексона превысило 65.

В 2018 году средства из имущества Джексона были потрачены на адвокатские и прочие расходы. Распорядители имущества при этом урегулировали или разрешили большую часть претензий.

Джексона не стало в 2009 году в его особняке в Лос-Анджелесе. Причиной названа передозировка лекарственными препаратами. Певец известен как «Король поп-музыки», обладатель 15 премий «Грэмми» и сотен других наград.

Ранее стало известно, что уехавшая на Украину певица Мария Максакова (внесена Минюстом в список иноагентов) не оплатила долги в России.

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