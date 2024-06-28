Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
19:26, 28 июня 2024Забота о себе

Стоматолог назвал самые вредные для зубов продукты

Стоматолог Минко: орехи и сушки могут повредить эмаль зубов

Фото: Leila Issa / Unsplash

Употребление в пищу некоторых продуктов особенно вредно для здоровья зубов, рассказал врач-стоматолог Вячеслав Минко. Самые вредные из них доктор назвал в беседе с NEWS.ru.

По словам Минко, когда человек рассасывает леденцы, то сахар в течение длительного времени взаимодействует с зубами, что очень вредно для них. «А если грызть карамельки, то острые края могут травмировать десны или поцарапать эмаль. Орехи, семечки, сухари, сушки могут повредить эмаль», — пояснил врач.

Также для зубов опасны сладкие газировки. Чтобы уменьшить их вред, Минко посоветовал пить такие напитки через трубочку. Он добавил, что для эмали зубов неполезны цитрусовые и свежевыжатые соки, так как они содержат много кислот. Кроме того, врач предостерег от чрезмерного употребления кофейных напитков.

Материалы по теме:
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса, и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса, и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022
Питьевая диета: меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
Питьевая диета:меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
3 сентября 2022

Ранее Минко назвал правильный способ чистить зубы. По словам стоматолога, ограничиваться во время этой процедуры зоной улыбки нельзя — внимание нужно уделить каждому зубу.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
      Обсудить
      Последние новости

      Силовики пришли в школу имени Нурмагомедова, где тренировался один из террористов. К зданию приехали броневики

      Россиянку осудили по делу об организации притонов в Бахрейне

      Известный российский блогер рассказал о неловкой ситуации с порно

      В России мэр уволился после фото с нагнувшейся у руля женщиной и непристегнутым ремнем

      Российские теннисисты подписали декларацию о нейтралитете для участия в Уимблдоне

      Эндокринолог предупредила об опасности хронического воспаления из-за алкоголя

      Украинца заочно осудили за расправу над россиянином спустя 25 лет

      Amazon перенес начало работы Kuiper

      Армения подтвердила участие в июльском саммите НАТО

      Ким Кардашьян снялась в прозрачном платье и вызвала ажиотаж в сети

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше