Стоматолог раскрыл способ правильно чистить зубы

Стоматолог Минко: при чистке зубов нельзя ограничиваться зоной улыбки

Зубы лучше всего чистить два раза в сутки — сразу после завтрака и перед сном, рассказал стоматолог Вячеслав Минко. Правильный способ делать это он раскрыл в беседе с NEWS.ru.

По словам стоматолога, ограничиваться во время этой процедуры зоной улыбки нельзя — внимание нужно уделить каждому зубу. «При этом движения должны быть по направлению вниз-вверх, а не вправо-влево, как это часто бывает. Чистить зубы нужно как с внешней стороны, так и с внутренней», — уточнил он.

При чистке, продолжил Минко, пасту достаточно нанести один раз, при этом много пасты использовать не нужно. Если на щетке есть скребок для языка, им нужно воспользоваться уже после того, как почищены все зубы. В идеале нужно также воспользоваться зубной нитью, а для укрепления десен и удаления налета между зубами — ирригатором, добавил врач. В течение дня стоматолог также призвал полоскать рот водой после каждого приема пищи.

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