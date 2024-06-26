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13:25, 26 июня 2024Забота о себе

Врач объяснила опасность привычки детей сосать палец

Стоматолог Макаревич: сосание пальца в детстве приводит к неправильному прикусу

Фото: Enis Yavuz / Unsplash

При постоянном дыхании детей ртом, вялом жевании, привычке сосать палец развивается неправильный прикус, предупредила стоматолог-ортодонт, гнатолог Элина Макаревич. Об опасности этих привычек врач рассказала «Ленте.ру».

Самыми распространенными привычками, формирующими неправильный прикус, стоматолог назвала сосание в детстве пальцев, губ, щек, различных предметов, неправильное положение языка инфантильного типа глотания, дыхание через рот, неправильную осанку и вялое жевание. «Эти привычки могут вызвать изменения скелетного роста, положения зубов и челюстей, форме зубных рядов, а также внешнем виде лица», — объяснила Макаревич.

Привычка сосать разные предметы очень распространена среди детей, из-за нее их челюсти развиваются неправильно с младенческого возраста. Также дети часто дышат ртом из-за различных лор-патологий, продолжила врач. При ротовом дыхании язык опускается вниз, увеличивается давление щек, происходит сужение зубных рядов верхней и нижней челюсти, развивается скученность. Лицо принимает «аденоидный вид», при котором нижняя треть удлиняется, рот полуоткрыт, носогубные складки сглажены.

Ротовое дыхание приводит к постоянной гипоксии организма, что сказывается на общем состоянии: плохой сон, хроническая усталость, раздражительность, снижение иммунитета, ухудшение памяти и концентрации внимания у школьников, как следствие, плохая успеваемость, развитие апноэ

Элина Макаревичстоматолог-ортодонт, гнатолог

Также, продолжила Макаревич, на формирование прикуса влияет осанка: такие неправильные или вынужденные позы тела, как упор головы на одну руку, запрокинутая голова, могут привести к неправильному положению челюстей.

Кроме того, обязательным условием гармоничного развития зубов и челюстей является активное жевание твердой пищи, заверила стоматолог. Активное жевание — гимнастика для мускулатуры, заключила специалистка.

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      Вера Владзиевская
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