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19:54, 28 июня 2024Культура

Сыновья Бритни Спирс захотели наладить отношения с матерью

Сыновья Бритни Спирс заявили о готовности наладить отношения с матерью

Фото: @britneyspears

Сыновья певицы Бритни Спирс от танцора и рэпера Кевина Федерлайна, 18-летний Шон Престон и 17-летний Джейден Джеймс, заявили о готовности наладить отношения с матерью. Об этом сообщает Page Six.

Отмечается, что дети звезды пришли к такому выводу после телефонного звонка в День матери. «Очевидно, что примирение/воссоединение — это довольно сложный процесс, который может занять некоторое время», — сказал адвокат Федерлайна Марк Винсент Каплан.

Адвокат подчеркнул, что телефонный звонок «был хорошим знаком» и «шагом в правильном направлении». «Но для завершения этого процесса требуется нечто большее, чем просто телефонный звонок», — добавил он.

Ранее Спирс заявила, что ее ограбили. По словам исполнительницы, у нее пропали все украшения.

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      Варвара Кошечкина
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