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15:39, 28 мая 2024Культура

Бритни Спирс заявила о пропаже всех украшений

Певица Бритни Спирс заявила, что у нее украли все украшения

Фото: @britneyspears

Американская певица Бритни Спирс заявила, что ее ограбили. Слова артистки приводит Page Six.

По словам исполнительницы, у нее пропали все украшения. Она сняла видео и показала пустые шкатулки. «Смотрите, я вам покажу, ребята, все мои украшения были украдены. Мне страшно, все пропало, все мои драгоценности. Чтобы вы могли по-настоящему видеть, что все было украдено. Сейчас мне трудно купить себе новые украшения, потому что я боюсь, что они пропадут», — сказала артистка.

Спирс также поделилась, что исчез даже ее детский крестик, который она носила с четырех лет. При этом в полиции сообщили изданию, что им не поступали какие-либо сообщения о краже из дома знаменитости.

Ранее стало известно, после какого инцидента 42-летняя Бритни Спирс и 30-летний фитнес-тренер Сэм Асгари решили развестись.

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      Варвара Кошечкина
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