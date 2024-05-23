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17:11, 23 мая 2024Культура

Бритни Спирс бегала за экс-супругом с топором

InTouch: перед разводом Бритни Спирс бегала за Сэмом Асгари с топором

Фото: Fred Prouser / Reuters

Стало известно, после какого инцидента 42-летняя Бритни Спирс и 30-летняя модель и фитнес-тренер Сэм Асгари решили развестись. Об этом сообщает InTouch со ссылкой на источника.

По данным инсайдера, Асгари решил окончательно расстаться с исполнительницей после того, как она во время ссоры начала бегать за ним с топором.

«К сожалению, когда она освободилась от опеки, Сэму досталось больше всего. Последней каплей для него стал тот факт, что Бритни преследовала его с топором. Это было во время одной из их эпических ссор: тогда Сэм не мог ее контролировать. Он не конфликтный человек и не любит спорить. На этот раз он ничего не мог сделать, чтобы успокоить ее», — рассказал источник.

Инсайдер подчеркнул, что инцидент произошел в то время, когда Спирс отказалась от приема лекарств. Он также добавил, что после случившегося Асгари покинул резиденцию пары в Лос-Анджелесе.

О разводе артистки и фитнес-тренера стало известно в середине августа 2023 года. Причиной разрыва, по словам мужчины, стали непримиримые разногласия.

Ранее сообщалось, что близкие исполнительницы обеспокоились ее состоянием. По словам людей из ее окружения, у артистки начались проблемы с алкоголем и наркотиками.

ЖЗЛ
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      Анастасия Астахова
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