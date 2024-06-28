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11:28, 28 июня 2024Экономика

Тело бывшего топ-менеджера «Трансаэро» обнаружили в его квартире

Mash: бывший пресс-секретарь «Трансаэро» скончался в собственной квартире

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Бывшего топ-менеджера «Трансаэро» Сергея Быхала нашли мертвым в собственной квартире, пишет Mash.

Как выяснили журналисты, тело экс-директора по связям с общественностью российской авиакомпании обнаружила его внучка, приехавшая проведать 74-летнего мужчину — в последний раз он общался с родственниками 14 июня. По предварительным данным Telegram-канала, у Быхала, которому два года назад поставили связанный с онкологией диагноз, отказали почки.

«Трансаэро», ранее второй по объему авиаперевозчик страны, обанкротился из-за высокой долговой нагрузки — более 250 миллиардов рублей, включая лизинговые платежи и 85 миллиардов задолженности банкам. В сентябре 2015 года компания перешла под операционное управление «Аэрофлота», а с 26 октября Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта.

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      Дмитрий Воронин
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