Арбитраж признал «Трансаэро» банкротом

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал банкротом авиакомпанию «Трансаэро». Об этом говорится в материалах на портале «Электронное правосудие».

Решение было принято после того, как в рамках судебного заседания был заслушан отчет арбитражного управляющего авиакомпании.

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Из документов также следует, что в отношении бывшего авиаперевозчика введена процедура конкурсного производства, за которое 6 сентября проголосовало собрание кредиторов «Трансаэро».

«Трансаэро», ранее вторая по объему перевозок российская авиакомпания, обанкротилась из-за высокой долговой нагрузки (более 250 миллиардов рублей, включая лизинговые платежи и 85 миллиардов задолженности банкам) на фоне падения спроса на перелеты. Перевозчик перешел под операционное управление «Аэрофлота» в начале сентября 2015 года, а с 26 октября Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта.

В декабре 2015 года суд удовлетворил иск Сбербанка и запустил в «Трансаэро» процедуру наблюдения — предварительный этап банкротства. Признать несостоятельность авиаперевозчика в суде также требовали Федеральная налоговая служба, ВТБ и Альфа-банк.