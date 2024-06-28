Традиционную гжельскую роспись изменят для китайского рынка

«Гжель» поставит в Китай изделия более чем на 200 миллионов рублей

Объединение «Гжель» планирует нарастить экспорт продукции в КНР и изменит традиционную гжельскую роспись для китайского рынка. Об этом говорится в заявлении зампреда правительства — министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, ее цитирует ТАСС.

Предприятие из Раменского городского округа рассчитывает нарастить долю поставок за рубеж в общем объеме продаж до 40 процентов к 2026 году. Для китайских потребителей к этому сроку планируется выпустить 130-140 тысяч изделий на сумму более 200 миллионов рублей. При этом «Гжель» собирается развивать в КНР и онлайн-продажи, а в ближайшее время купить продукцию можно будет в шоуруме платформы КИФА в Шэньяне для оптовых покупателей.

Компания работает над созданием специального ассортимента для Китая. В стране спросом пользуется не только кобальтовая гжельская роспись, но и узоры с добавлением золота, поэтому производитель расширит линейку товаров за счет изделий с таким декором. Гендиректор «Гжель — художественные мастерские» Петр Сивов отметил, что в КНР особенно уважают и ценят ручной труд, и также традиционные методы декорирования.

Ранее стало известно, что по итогам первых пяти месяцев 2024 года поставки российской пшеницы в Китай выросли в 9,3 раза в сравнении с тем же периодом 2023-го и достигли уровня в 124,7 тысячи тонн. При этом даже столь резкая динамика не позволила России войти в пятерку крупнейших экспортеров этого вида продукции в Китай. В структуре китайского импорта пшеницы РФ заняла шестую строчку. В тройку лидеров по объемам поставок вошли Австралия, Франция и Канада.