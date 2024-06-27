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10:05, 27 июня 2024Экономика

Поставки российской пшеницы в Китай взлетели

«Агроэкспорт»: поставки пшеницы из России в КНР выросли в 9,3 раза в январе-мае

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

По итогам первых пяти месяцев 2024 года поставки российской пшеницы в Китай выросли в 9,3 раза в сравнении с тем же периодом 2023-го и достигли уровня в 124,7 тысячи тонн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные аналитиков федерального центра «Агроэкспорт».

При этом даже столь резкий рост поставок не позволил России войти в пятерку крупнейших экспортеров этого вида продукции в Китай. В структуре китайского импорта пшеницы РФ заняла шестую строчку. В тройку лидеров по объемам поставок вошли Австралия, Франция и Канада.

В целом с начала 2024 года, по данным Главного таможенного управления КНР, Китай закупил у иностранных экспортеров более 8 миллионов тонн пшеницы. Таким образом, на долю России пришлось около 1,5 процента зарубежных поставок пшеницы в азиатскую страну.

Ранее в Россельхознадзоре сообщили о росте экспорта зерна из России иностранным покупателям на 16 процентов. С января по 9 июня поставки достигли уровня в 40,2 миллиона тонн. При этом более половины отгрузок (24,9 миллиона тонн) пришлось на пшеницу. Другими популярными видами российской агропродукции стали кукуруза (4,2 миллиона) и ячмень (3,9 миллиона).

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      Анатолий Акулов
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