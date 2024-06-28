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16:02, 28 июня 2024Путешествия

Туристка отправила тревожное сообщение перед исчезновением на курорте Европы

Туристка отправила сообщение со словами «я падать» перед исчезновением в Греции

Фото: Pavol Svantner / Unsplash

Туристка из Франции отправила владельцу отеля, в котором остановилась, тревожное сообщение перед исчезновением на греческом острове Сикинос. Подробностями истории поделилось издание The Independent.

Владелец гостевого дома на популярном курорте Европы по имени Илиас Гаванас рассказал, что ранним утром увидел на телефоне пропущенный звонок от 73-летней постоялицы. Она также послала ему селфи и сообщение на английском со словами: «Я падать». Мужчина ответил на французском и английском языках, спросив, где она находится, и посоветовал ей позвонить по европейскому номеру службы экстренной помощи 112, а также предупредил полицию и муниципальные власти.

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Как пишет источник, француженку пока не нашли. Помимо нее, еще двое туристов в Греции пропали без вести в условиях не по сезону жаркой погоды — в начале июня температура поднялась выше 40 градусов по Цельсию по всей стране. «Мы предупреждаем их [туристов] не выходить на улицу в жару, всегда просим сообщать нам, где они находятся, не бродить в одиночестве», — подчеркнул владелец отеля.

Ранее пожилой турист из Нидерландов отправился в поход на греческом острове Самос и не выжил. 74-летнего мужчину обнаружили бездыханным, лежащим лицом вниз в овраге.

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      Марина Черняк
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