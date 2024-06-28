Туристы обнаружили минометные мины на пляже популярного курорта России

Туристы обнаружили минометные мины на пляже Анапы

Туристы обнаружили минометные мины на одном из пляжей Бугазской косы в Анапе. Об этом пишет «Новая Кубань».

Отмечается, что отдыхающие нашли в песке на популярном российском курорте ржавый металлический предмет, напоминающий боеприпас, и вызвали правоохранителей. На место прибыли взрывотехники регионального управления Росгвардии.

По данным издания, специалисты обследовали территорию и извлекли на поверхность три минометные мины калибра 82 миллиметра.

Ранее отдыхающий в Зеленоградске (Калининградская область) турист попал в реанимацию после купания в море. Инцидент произошел в российском регионе в четверг вечером, 27 июня. По словам очевидцев, 63-летний мужчина выпил на пляже и решил поплавать. Внезапно он начал тонуть.