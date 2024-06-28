Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:10, 28 июня 2024Путешествия

Туристы обнаружили минометные мины на пляже популярного курорта России

Туристы обнаружили минометные мины на пляже Анапы

Фото: Николай Хижняк / РИА Новости

Туристы обнаружили минометные мины на одном из пляжей Бугазской косы в Анапе. Об этом пишет «Новая Кубань».

Отмечается, что отдыхающие нашли в песке на популярном российском курорте ржавый металлический предмет, напоминающий боеприпас, и вызвали правоохранителей. На место прибыли взрывотехники регионального управления Росгвардии.

Материалы по теме:
Куда поехать отдыхать летом 2024 года? Больше 20 направлений для отпуска в России и за границей
Куда поехать отдыхать летом 2024 года?Больше 20 направлений для отпуска в России и за границей
19 апреля 2024
Где недорого отдохнуть на море в России летом 2024 года: лучшие курорты, цены, как добраться
Где недорого отдохнуть на море в России летом 2024 года:лучшие курорты, цены, как добраться
22 мая 2024

По данным издания, специалисты обследовали территорию и извлекли на поверхность три минометные мины калибра 82 миллиметра.

Ранее отдыхающий в Зеленоградске (Калининградская область) турист попал в реанимацию после купания в море. Инцидент произошел в российском регионе в четверг вечером, 27 июня. По словам очевидцев, 63-летний мужчина выпил на пляже и решил поплавать. Внезапно он начал тонуть.

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Обсудить
      Последние новости

      У россиян конфисковали десятки тысяч компьютеров, автомобилей и лодок. Кому передали это имущество?

      Орбан проголосовал против новой главы Еврокомиссии

      Связь между визитом президента Боливии в Россию и попыткой госперерворота оценили

      В Санкт-Петербурге появится новый мусорный завод

      На Украине вузы начнут передавать данные отчисленных студентов в военкоматы

      Вышедший из тюрьмы экс-губернатор Кировской области занялся поиском работы

      Раскрыта причина объявления в розыск мужа Елены Блиновской

      Земфире присудили штраф за долги по ЖКУ

      Ректор Литинститута высказался о запрете книг иноагентов

      Стала известна причина объявления в розыск мужа Блиновской

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше