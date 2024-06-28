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10:57, 28 июня 2024Силовые структуры

Установлена личность обстрелявшего из пневматического пистолета автобус в Петербурге

В Петербурге задержали 13-летнего подростка, который обстрелял автобус у метро
Начало событий в новости В российском городе неизвестные обстреляли автобус из пневматического пистолета

Кадр: Telegram-канал «78 | НОВОСТИ»

Полицейские в Санкт-Петербурге задержала двоих 13-летних подростков, один из которых обстрелял из пневматического пистолета автобус №33 у станции метро «Лесная». Об этом сообщает «78» в своем Telegram-канале.

Задержанные доставлены в полицейский отдел вместе с родителями. Там подростки рассказали, что в тот день они пошли гулять вместе с компанией. Один мальчик взял на прогулку пистолет, но сам стрелять не стал и дал выстрелить другу. Правоохранители провели со всеми профилактическую беседу.

О том, что неизвестные обстреляли автобус у метро стало известно 26 июня.

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      Анна Габай
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