Установлена личность обстрелявшего из пневматического пистолета автобус в Петербурге

В Петербурге задержали 13-летнего подростка, который обстрелял автобус у метро

Полицейские в Санкт-Петербурге задержала двоих 13-летних подростков, один из которых обстрелял из пневматического пистолета автобус №33 у станции метро «Лесная». Об этом сообщает «78» в своем Telegram-канале.

Задержанные доставлены в полицейский отдел вместе с родителями. Там подростки рассказали, что в тот день они пошли гулять вместе с компанией. Один мальчик взял на прогулку пистолет, но сам стрелять не стал и дал выстрелить другу. Правоохранители провели со всеми профилактическую беседу.

О том, что неизвестные обстреляли автобус у метро стало известно 26 июня.