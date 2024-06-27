В российском городе неизвестные обстреляли автобус из пневматического пистолета

В Петербурге неизвестные обстреляли из пневматического пистолета автобус

В Санкт-Петербурге, около станции метро «Лесная» неизвестные обстреляли из пневматического пистолета автобус №33 с пассажирами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

По данным правоохранителей, о ЧП полицейским рассказал водитель автобуса накануне вечером. Он сообщил, что в результате обстрела разбиты два стекла двери и одно в окне. Пассажиры не пострадали.

Оперативникик устанавливают личности злоумышленников.

Ранее сообщалось, что житель Нижегородской области открыл стрельбу по двору, в котором гуляли дети, из окна собственной квартиры. Все произошло на улице Буденного в Дзержинске. Мужчина распивал спиртные напитки, а затем открыл окно квартиры, расстрелял деревья из пневматического пистолета, который ему подарил родственник, и спрятался.