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10:14, 28 июня 2024Бывший СССР

В Азербайджане произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в азербайджанском Лерике

Фото: Inquam Photos / Octav Ganea / Reuters

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в азербайджанском Лерике. Об этом сообщает Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.

Как сообщается, землетрясение произошло в районе 07:43 по местному времени 28 июня в Лерикском районе на юге Азербайджана. Толчки магнитудой в 4 балла ощущались также в Лянкяранском, Астаринском, Ярдымлинском, Масаллинском и Джалилабадском районах.

«Землетрясение ощущалось в эпицентре около 5 баллов», — подчеркнули сейсмологи. По их оценке, очаг землетрясения находился на глубине около 18 километров.

Ранее землетрясение магнитудой 5 произошло в Алма-Ате. Эпицентр находился в 37 километрах от города и в восьми километрах от Иссык-Кульского района Киргизии.

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      Юрий Леонов
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