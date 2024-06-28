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15:39, 28 июня 2024Россия

В Госдуме предложили отправлять самокаты на СВО

Депутат Иванов предложил отправлять самокаты в зону СВО

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Депутат Госдумы Максим Иванов предложил отправлять самокаты в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Подробнее об инициативе он рассказал в Telegram-канале.

Парламентарий разъяснил, что на передовой есть запрос на электросамокаты. По его данным, один из командиров запросил несколько единиц такой техники для гранатометного взвода, чтобы бесшумно перемещаться между позициями.

«Есть запрос от группы минеров: говорят, на самокат можно погрузить до четырех противотанковым мин. Смотрю на многочисленные мнения, что в Екатеринбурге, скажем деликатно, переизбыток самокатов. Задумался. Не целесообразно ли часть этой техники направить парням на СВО?» — поделился Иванов.

Он подчеркнул, что от этой меры в выигрыше могут остаться все: пешеходы городов вздохнут спокойно, поскольку станет меньше самокатчиков, и военнослужащим будет польза.

Иванов отметил, что в ближайшее время обсудит эту тему с коллегами, а также обратится к ведущим шеринговым сервисам.

Ранее из Якутии в зону проведения спецоперации отправили 19 мужчин без определенного места жительства.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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